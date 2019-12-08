«Северянка» вырвала победу у «Тулицы»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

В Курске продолжаются матчи третьего тура в рамках Высшей лиги «А» по волейболу. Ранее наша «Тулица» обыграла «Северянку» в первой игре и уступила «Спарте».

7 декабря состоялся ответный поединок с череповчанками. Об итогах матча рассказала пресс-служба тульского клуба.

С самого начала игры стало понятно, что просто так отдавать победу сопернику не станет ни одна команда. На площадке завязалась упорная борьба. Первый сет выиграла «Северянка» со счетом 25:22. «Тулица» не заставила себя ждать с ответом и выиграла вторую партию — 25:16.

Третий сет оказался за чепеповчанками — 25:17, четвертый — за тулячками — 25:11. Итог матча решил тай-брейк. Удачливее всё же оказалась «Северянка», которая вырвала победу у нашей команды со счетом 21:19.

Сегодня, 8 декабря, состоится последняя игра третьего тура. «Тулица» сыграет ответный матч с нижегородской «Спартой». Трансляцию смотрите на ТВ-СТАРТ.

кстати

В рамках шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» «Тулица-2» сыграет с «Рязань-РГУ» и ВК «Воронеж». Матчи состоятся 8, 10 и 11 декабря в Туле в УСК «Новое поколение».

Туляков приглашают поддержать молодежку «Тулицы». Вход на матчи свободный.

Онлайн-трансляцию поединков можно будет посмотреть в официальном сообществе ВК «Тулица» ВКонтакте.