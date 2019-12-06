«Тулица» обыграла «Северянку» в первом матче третьего тура

Фото из архива Myslo.

Матч в Курске завершился со счетом 3:1 в пользу тулячек.

5 декабря состоялись очередные матчи чемпионата России по волейболу Высшей лиги «А». «Тулица» первую игру третьего тура сыграла в Курске, где встречалась с череповецкой «Северянкой».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в первой партии сильнее оказались наши соперницы. Однако уже со второго сета «Тулица» нашла свою игру и сумела не только перехватить инициативу, но и выиграть весь матч. Итоговый счет по партиям — 3:1 (15:25, 25:23, 25:21, 25:15).

Традиционно после матча в раздевалке определили лучшего «бойца» По итогам общекомандного голосования им стала Татьяна Шаманаева.

6 декабря в 16.00 состоится вторая игра третьего тура. «Тулица» сыграет с нижегородской «Спартой». Онлайн-трансляцию смотрите на ТВ-Старт.