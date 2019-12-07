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Житель Черни нашел телефон пенсионерки и списал с ее банковского счета деньги

Житель Черни нашел телефон пенсионерки и списал с ее банковского счета деньги

Обнаружившая списание денежных средств женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции в Чернском районе установили подозреваемого в совершении кражи. Жертвой хищения стала 65-летняя жительница одного из посёлков.

По предварительным данным, она потеряла свой мобильный телефон, на котором было установлено банковское приложение. Этим воспользовался местный житель, нашедший телефон и «совершил с банковской картой операции на сумму 12 тысяч рублей».

Обнаружившая списание денежных средств женщина обратилась в полицию. В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к краже жителя Чернского района. Он признался в содеянном. В отделе полиции «Чернский» продолжается работа по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:22 +1
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кража денег с банковской картыпотерял телефон
Место
Чернский район

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