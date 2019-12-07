Житель Черни нашел телефон пенсионерки и списал с ее банковского счета деньги

Сотрудники полиции в Чернском районе установили подозреваемого в совершении кражи. Жертвой хищения стала 65-летняя жительница одного из посёлков.

По предварительным данным, она потеряла свой мобильный телефон, на котором было установлено банковское приложение. Этим воспользовался местный житель, нашедший телефон и «совершил с банковской картой операции на сумму 12 тысяч рублей».

Обнаружившая списание денежных средств женщина обратилась в полицию. В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к краже жителя Чернского района. Он признался в содеянном. В отделе полиции «Чернский» продолжается работа по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.