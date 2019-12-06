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В Тульской области пропал молодой мужчина

В Тульской области пропал молодой мужчина

Его разыскивают с 10 ноября.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам пропавшего 25-летнего Александра Красилова. Сообщается, что мужчина пропал 10 ноября в с. Воскресенское, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые с сединой.

Одежда: черная болоньевая куртка, джинсы, черные кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Александра Красилова, сообщите по телефонам 8 (800) 700−54−52, 102, 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:03 +3
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