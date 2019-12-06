В Туле на ул. Бундурина Land Cruiser сбил подростка

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 декабря в 19.15 в Туле на улице Бундурина 23-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая с различными травмами была госпитализирована.