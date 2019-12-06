Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Бундурина Land Cruiser сбил подростка
Пострадавшая 15-летняя девушка госпитализирована.
5 декабря в 19.15 в Туле на улице Бундурина 23-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте.
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая с различными травмами была госпитализирована.
Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.
Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении.
Кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.
В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.
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