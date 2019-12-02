новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались на стихийную парковку на Щегловской Засеке

Туляки пожаловались на стихийную парковку на Щегловской Засеке

По словам местных жителей, автомобилисты паркуются даже на тротуаре.

Туляки пожаловались на стихийную парковку автомобилей возле дома № 24 по ул. Щегловская Засека. По словам местных, водители заезжают на тротуар, создают угрозу пешеходам, оставляют свои машины в неположенных местах.

Администрация Тулы рассмотрела это обращение. Было принято решение установить дорожные ограничения, а до окончания выполнения работ власти обратятся в ГИБДД за содействием в решении вопроса и для привлечения к ответственности нарушителей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:52 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
стихийная парковкаавтохамыадминистрация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Локомотивом»
«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Локомотивом»
«Ростелеком» представил сервисы кибербезопасности на первом тульском IT- Форуме
«Ростелеком» представил сервисы кибербезопасности на первом тульском IT- Форуме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.