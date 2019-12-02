Туляки пожаловались на стихийную парковку на Щегловской Засеке

По словам местных жителей, автомобилисты паркуются даже на тротуаре.

Туляки пожаловались на стихийную парковку автомобилей возле дома № 24 по ул. Щегловская Засека. По словам местных, водители заезжают на тротуар, создают угрозу пешеходам, оставляют свои машины в неположенных местах.

Администрация Тулы рассмотрела это обращение. Было принято решение установить дорожные ограничения, а до окончания выполнения работ власти обратятся в ГИБДД за содействием в решении вопроса и для привлечения к ответственности нарушителей.