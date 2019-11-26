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В Туле юным футболистам академии «Арсенала» вручили награды
Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле юным футболистам академии «Арсенала» вручили награды

Праздник состоялся в ГКЗ.

25 ноября в Городском концертном зале прошло торжественное собрание Центра подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал», посвященное итогам спортивного сезона уходящего года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Поздравить футболистов пришли мэр Тулы Ольга Слюсарева, помощник губернатора Тульской области Дмитрий Яковлев, игроки главной команды, воспитанники тульского футбола Михаил Левашов и Александр Денисов.

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов акцентировал внимание юных футболистов на двух моментах:

Дмитрий Балашов

- Вы должны быть готовы к усилению конкуренции, желающих попасть в академию становится все больше. Надо цепляться за свой шанс, туляки — народ упорный, я в вас не сомневаюсь. И второе. Все соревнования под эгидой УЕФА имеют лозунг Respect. Следуйте ему на протяжении всей карьеры, уважайте своих партнеров, тренеров, соперников, любите своих родителей. Уважайте и любите футбол, и в этом случае он полюбит вас.

Директор ЦПЮФ — Академия «Арсенал» Александр Гольтяков рассказал, что в 2020 году увеличится количество команд. А весной мальчишки начнут тренироваться на новом поле на Центральном стадионе и будут проводить там официальные матчи.

Команда 2008 года рождения (тренеры Николай Володин и Александр Кузнецов) стала победителем первенства Союза федераций футбола «Центр». Финал прошел в Белгороде. Арсенальцам присвоен первый юношеский разряд. Михаил Левашов и Александр Денисов вручили ребятам разрядные книжки и значки, а также сертификат на поездку в Москву в Центральный военно-патриотический парк «Патриот».

 

Юноши 2003 года рождения заняли третье место в финале первенства СФФ «Центр» в Волгограде и выиграли первенство Тульской области. Тренируют команду Александр Везденецкий и Леонид Боев. Арсенальцам присвоен второй спортивный разряд.

Команда 2004 года рождения победила в розыгрыше Кубка губернатора и стала финалистом юношеского Кубка Тульской области. Воспитанники тренеров Игоря Дронова и Константина Сашилина награждены поездкой в столицу с посещением государственного музея спорта.

В каждой из восьми команд академии специалисты отметили трех лучших футболистов. Ребята поднимались на сцену, где заместитель генерального директора ПФК «Арсенал» Сергей Лучаев и Александр Гольтяков вручали им персональные призы.

- Из своего опыта могу сказать: старайтесь не пропускать тренировки, отбросьте все сомнения и соблазны. Спорт воспитывает характер, дисциплину, вы будете отлично выглядеть. Если хотите добиться результатов, вам придется чем-то жертвовать. И еще. Из каждой тренировки стремитесь выносить хотя бы одно полезное действие, тогда будете прогрессировать, — напутствовал ребят Александр Денисов.

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Автор: Кристина Вернигорина
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