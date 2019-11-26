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В Туле уличная гадалка не сказала клиентке, что та станет жертвой кражи

В Туле уличная гадалка не сказала клиентке, что та станет жертвой кражи

Цыганка «выгадала» у тулячки золотое кольцо и деньги.

Потерпевшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей.
 
В Туле полицейские задержали представительницу цыганского этноса, которая подозревается в краже. Предполагается, что злоумышленница встретила в поселке Косая Гора местную 20-летнюю жительницу и убедила ее, что нужно погадать. При этом для успешности процесса злоумышленница забрала у девушки золотое кольцо и деньги, после чего смогла скрыться.
 
Когда потерпевшая осознала, что ее обокрали, сразу же обратилась в полицию. По полученным приметам стражи порядка задержали 48-летнюю безработную подозреваемую. Женщина призналась в содеянном.
 

 
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД, в отделении полиции «Косогорское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст/ 158 УК РФ «Кража». Представительница цыганского этноса проверяется на возможную причастность к другим противоправным деяниям на территории Тулы и области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:04 +8
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Тула

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