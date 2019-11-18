В Туле прошли чемпионат и первенство России по косики каратэ

16 и 17 ноября в Туле состоялись чемпионат и первенство России по косики каратэ (полноконтактное каратэ). В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из различных округов России.

В первый день каратисты демонстрировали технику выполнения ката и бункай ката, а затем начались соревнования по кумитэ (свободные поединки) в младших категориях.

Лучшими в своих категориях стали туляки Тимур Яллин, Виктория Новикова, Егор Гольчук, Сергей Костюшко, Павел Дяблов, Ольга Максакова, Денис Соколов.

Во второй день участники соревнований выходили на татами, чтобы провести поединки в старших категориях, а также в командном кумитэ. Лучшими в личном первенстве стали Артем Чумак и Николай Дергачев. Уступив в финале всего один балл своему противнику, Ринат Азеев занял второе место.

В итоге сборной команде Тулы удалось завоевать 17 золотых, 25 серебряных и 31 бронзовую медаль.

Тульский регион на данных соревнованиях представляли воспитанники клуба каратэ «Чемпион», ТГЦ «Фудокан» каратэ-до, а также воспитанники клуба смешанных единоборств «Русь».

Спортсменов подготовили тренеры Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Борис Яценко, Александр Запольских, Алексей Кондратьев.

Организаторами соревнований выступили Федерация косики каратэ России совместно с детско-юношеской спортивной Федерацией каратэ Тульской области и клубом каратэ-до «Чемпион».