Новомосковская школа вошла в 100 лучших школ России

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

С 25 по 28 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся VIII Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», в рамках которого были подведены итоги федерального конкурса «100 лучших школ России». Новомосковская школа №25, представляющая на конкурсе Тульскую область, стала лауреатом конкурса, а её руководитель Ирина Ивановна Бурцева награждена почётным знаком «Директор года – 2019».

Как отмечает Ирина Ивановна, эта победа — заслуга всего коллектива учителей и учеников, которые добросовестно работали и учились, разрабатывали интересные проекты, побеждали в конкурсах и соревнованиях, а также партнёров учреждения.

Основными критериями оценки были не только качество образования, но и условия обучения и, что важно, — их темпы развития. За последние годы школа заметно похорошела. Эти перемены произошли благодаря поддержке компании «Полипласт Новомосковск», многолетнего социального партнёра школы.

Большое внимание в компании уделяют условиям, в которых проходит образовательный процесс. Начав несколько лет назад с ремонта фасада школы, «Полипласт» за годы шефства над образовательным учреждением подарил уникальный компьютерный класс, отремонтировал столовую, санитарные комнаты и рекреации в современном стиле, разработанном школой. Также при помощи компании несколько лет назад в школе открылся спортивный класс для ребят из Академии хоккея имени Б. П. Михайлова . Как рассказывает Ирина Ивановна Бурцева, сейчас в школу со всей страны съезжаются дети в Академию хоккея и на сегодняшний день 90 спортсменов благодаря этому проекту успешно совмещают образовательную школьную программу с тренировочным процессом.

Кроме этого компания «Полипласт Новомосковск» проводит для учеников начальных уроки экологического воспитания «Час Земли» совместно с ТРОО «Экологическая защита» и уроки профориентации для старшеклассников.

Такое сотрудничество и поддержка со стороны социального партнёра, а также всестороннее развитие в рамках учебного процесса позволили образовательному учреждению стать победителем федерального конкурса «100 лучших школ России». Учебное заведение удостоилось золотой медали, памятного диплома и сертификата участника.