Погода в Туле 18 ноября: облачно с прояснениями и до +5

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В понедельник 18 ноября на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем 0…+5°С. Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., видимость в тумане 500−800 м.