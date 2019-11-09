Молодежка «Арсенала» добыла волевую победу в матче с «Зенитом»
Наши ребята выиграли поединок в меньшинстве – на 82-й минуте у оружейников был удален Климовский.
На стадионе на Косой Горе состоялся матч молодежных команд «Арсенала» и «Зенита». Всё самое интересное на поле случилось во втором тайме. Практически сразу после перерыва арсенальцы повели в счете — на 49-й минуте Петровский обыгрался в штрафной с Хлусевичем и технично пробил низом — 1:0.
Футболисты «Зенита» сравняли счет на 71-й минуте — Левин эффектно закрутил мяч со штрафного в самую «девятку» — 1:1.
Под конец второго тайма оружейник Климовский получил вторую желтую карточку за фол в центре поля и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, главный тренер туляков Николай Ковардаев усилил атаку, выпустив Ерофеева.
Именно он и стал героем матча. Сначала Ерофеев вывел на отличную позицию Хлусевича, но вратарь гостей парировал удар Даниила. Вторая волна атаки всё же увенчалась успехом. Арсеналец с близкого расстояния не оставил шансов Рыбикову — 2:1.
«Арсенал»-мол. — «Зенит»-мол. Санкт-Петербург — 2:1
9 ноября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал». Судья Андрей Ободеев (Рыльск).
Голы: Петровский (49, 1:0), Левин (71, 1:1), Ерофеев (87, 2:1).
«Арсенал»-мол.: Миронов, Кузькин, Родинков, Гарастюк, Ходеев, Хабибов (Климовский, 50), Лобанов (Гребенщиков, 60), Петровский, Хлусевич (Ильин, 90+), Куль (Ерофеев, 85), Мусаев (Приходной, 72).
«Зенит»-мол.: Рыбиков, Смирнов, Молчан, Варичев, Прищепа, Левин, Хубулов, Щетинин, Симутенков, Ногтев (Симдянкин, 66), Каргинов.
Предупреждения: Левин (18), Лобанов (22), Куль (63), Прищепа (63), Гарастюк (66), Климовский (67), Хлусевич (80).
За второе предупреждение удален Климовский (82).