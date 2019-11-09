Молодежка «Арсенала» добыла волевую победу в матче с «Зенитом»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Наши ребята выиграли поединок в меньшинстве – на 82-й минуте у оружейников был удален Климовский.

На стадионе на Косой Горе состоялся матч молодежных команд «Арсенала» и «Зенита». Всё самое интересное на поле случилось во втором тайме. Практически сразу после перерыва арсенальцы повели в счете — на 49-й минуте Петровский обыгрался в штрафной с Хлусевичем и технично пробил низом — 1:0.

Футболисты «Зенита» сравняли счет на 71-й минуте — Левин эффектно закрутил мяч со штрафного в самую «девятку» — 1:1.

Под конец второго тайма оружейник Климовский получил вторую желтую карточку за фол в центре поля и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, главный тренер туляков Николай Ковардаев усилил атаку, выпустив Ерофеева.

Именно он и стал героем матча. Сначала Ерофеев вывел на отличную позицию Хлусевича, но вратарь гостей парировал удар Даниила. Вторая волна атаки всё же увенчалась успехом. Арсеналец с близкого расстояния не оставил шансов Рыбикову — 2:1.