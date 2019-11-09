В администрации Тулы рассказали, зачем в городе устанавливают заборы
В этом году в Туле ограждения установлены на 23 дорожных объектах.
Ранее Myslo опубликовал статью о массовой заборизации Тулы. Подробнее можно прочитать здесь.
В администрации города прокомментировали установку заборов так:
- Правила установки и параметры ограничивающих пешеходных ограждений определены государственным стандартом (ГОСТ 52289−2014) «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Обязанность администрации по установке пешеходных ограничивающих ограждений подтверждена судебными решениями, — сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал:
Дмитрий Ярцев
- Основная цель таких ограждений — обеспечение безопасности участников дорожного движения пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у регулируемых пешеходных переходов, а также у наземных пешеходных переходов вдоль детских учреждений. Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы. Высота ограждений колеблется от 0,8 м до 1,1 м. В последнее время в Туле применяются ограждения высотой не выше 0,8 м.
Также администрация со ссылкой на ГИБДД сообщила, что «с установкой ограничивающих ограждений число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в областном центре заметно сократилось».