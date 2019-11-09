В администрации Тулы рассказали, зачем в городе устанавливают заборы

- Основная цель таких ограждений — обеспечение безопасности участников дорожного движения пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у регулируемых пешеходных переходов, а также у наземных пешеходных переходов вдоль детских учреждений. Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы. Высота ограждений колеблется от 0,8 м до 1,1 м. В последнее время в Туле применяются ограждения высотой не выше 0,8 м.