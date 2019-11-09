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В администрации Тулы рассказали, зачем в городе устанавливают заборы

В администрации Тулы рассказали, зачем в городе устанавливают заборы

В этом году в Туле ограждения установлены на 23 дорожных объектах.

Ранее Myslo опубликовал статью о массовой заборизации Тулы. Подробнее можно прочитать здесь.

В администрации города прокомментировали установку заборов так:

- Правила установки и параметры ограничивающих пешеходных ограждений определены государственным стандартом (ГОСТ 52289−2014) «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Обязанность администрации по установке пешеходных ограничивающих ограждений подтверждена судебными решениями, — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал:

Дмитрий Ярцев

- Основная цель таких ограждений — обеспечение безопасности участников дорожного движения пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у регулируемых пешеходных переходов, а также у наземных пешеходных переходов вдоль детских учреждений. Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы. Высота ограждений колеблется от 0,8 м до 1,1 м. В последнее время в Туле применяются ограждения высотой не выше 0,8 м.

Также администрация со ссылкой на ГИБДД сообщила, что «с установкой ограничивающих ограждений число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в областном центре заметно сократилось».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:00 −1
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