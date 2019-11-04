Фото из архива Myslo.
БК «Арсенал» в Магнитогорске: победа и поражение
Следующие матчи туляки проведут на домашней площадке.
Очередные матчи Суперлиги-2 баскетбольный «Арсенал» провел в Магнитогорске против местного «Динамо». Первая игра завершилась уверенной победой туляков — 80:67 (24:16, 15:23, 23:8, 18:20), а ответный поединок наши спортсмены проиграли со счетом 64:86.
В составе «Арсенала» в первом матче самым результативным стал Павел Сизов, набрав 20 очков, а во втором — Артём Попов, набравший 16 очков.
Следующие матчи оружейники проведут дома — 9 и 10 ноября с БК «Эльбрус». Начало игр в 14.00. Вход в УСК «Новое поколение» свободный.
Другие статьи по темам
Место
Прочее