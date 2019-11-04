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БК «Арсенал» в Магнитогорске: победа и поражение
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» в Магнитогорске: победа и поражение

Следующие матчи туляки проведут на домашней площадке.

Очередные матчи Суперлиги-2 баскетбольный «Арсенал» провел в Магнитогорске против местного «Динамо». Первая игра завершилась уверенной победой туляков — 80:67 (24:16, 15:23, 23:8, 18:20), а ответный поединок наши спортсмены проиграли со счетом 64:86.

В составе «Арсенала» в первом матче самым результативным стал Павел Сизов, набрав 20 очков, а во втором — Артём Попов, набравший 16 очков.

Следующие матчи оружейники проведут дома — 9 и 10 ноября с БК «Эльбрус». Начало игр в 14.00. Вход в УСК «Новое поколение» свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:16 +1
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