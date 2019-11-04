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Туляки задержали и передали гаишникам пьяного водителя
Фото Дмитрия Кирюхина

Туляки задержали и передали гаишникам пьяного водителя

Инцидент произошел на ул. Пузакова.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 4 ноября напротив дома № 3 на ул. Пузакова в Туле он увидел два автомобиля ДПС, стоявший на проезжей части ВАЗ и толпу людей на обочине.
 
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, неравнодушные туляки увидели, что за рулем отечественной легковушки с номерами Калужской области находится нетрезвый водитель, задержали его и вызвали сотрудников ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:46 +8
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