Туляки задержали и передали гаишникам пьяного водителя

Фото Дмитрия Кирюхина

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 4 ноября напротив дома № 3 на ул. Пузакова в Туле он увидел два автомобиля ДПС, стоявший на проезжей части ВАЗ и толпу людей на обочине.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, неравнодушные туляки увидели, что за рулем отечественной легковушки с номерами Калужской области находится нетрезвый водитель, задержали его и вызвали сотрудников ГИБДД.