Ночь искусств в тульском «Добродее»: Резьба по дереву вслепую и фестиваль «Белое каление»

Фоторепортаж Александра Каналина.

За вечер в «Добродее» побывали более тысячи человек.

Традиционно в преддверие Дня народного единства в ночь с 3 на 4 ноября в Тульской области прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». До поздней ночи в регионе работали театры и филармония, концертные залы и музеи, музыкальные школы и библиотеки по всему региону. Выступления творческих коллективов прошли в торговых центрах, на вокзалах и в других общественных местах.

Одной из ярких площадок этой акции в Туле стал ремесленный двор «Добродей». Для гостей здесь была приготовлена масштабная программа: экскурсии, мастер-классы, концерт и угощения. Центральным событием стал фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление».

– Сегодня у нас собрались мастера с большой буквы, которые прославили нашу Тульскую область своими удивительными произведениями, и сегодня мы сможем увидеть, как рождается это искусство, и поучаствовать в уникальных мастер классах, – открыла вечер директор Объединения центров развития культуры Елена Арбекова.

Начался фестиваль с торжественного зажжения огня в кованной чаше в честь открытия Аллеи ремесел. Авторами инсталляций стали мастера-добродеи по обработке металла Алексей Евдокимов и Борис Глазков.

– Все это сделано в том числе и для подрастающего поколения, чтобы они могли увидеть результат работы мастеров кузнечного ремесла, приходили к нам учиться и превосходили нас, – сказал кузнец Алексей Евдокимов.

– Для меня была честь принять участие в таком проекте. Надеюсь, в скором времени на этой аллее появятся новые объекты, новые ученики и новые гости, – добавил мастер по холодной обработке металла Борис Глазков.

После стартовал основной этап фестиваля – баттл кузнецов.

Прежде, чем продемонстрировать зрителям процесс создания шедевров из металла кузнецам выпало нелегкое испытание на силу и ловкость: они тягали гири и состязались в профессиональных умениях. Победителем среди шести шести ремесленников стал Николай Картель из Тулы.

После гости фестиваля смогли поучаствовать в кузнечном квесте и испытать свои силы в металлических ремеслах: чеканке, ковке, гравировке.

Для туляков свои двери открыл музей «Тульский резной наличник» и Wood-мастерская. В Арт-галерее гости ремесленного двора познакомились с интуитивным способом рисования «втемную», а в гастрономической лаборатории смогли проявить себя в кулинарном искусстве и приготовить ужин древним способом на углях из тыквы, яблок и картофеля.

А особо кропотливые и старательные могли взять уроки создания настоящих произведений искусства у удивительно мастера Андрея Концова. При взгляде на его работы ни за что не скажешь, что он видит свои шедевры не глазами, а кончиками пальцев!

– Зрение я потерял еще в 2005 году, сначала, конечно, переживал, но после решил, что на этом жизнь не заканчивается. Сам я раньше трудился кабельщиком на железной дороге. Но с детства работал с деревом – мой отец был плотником и научил меня многому. В 2010 году начал заниматься резьбой по дереву, – рассказал Андрей.

Сейчас Андрей Концов сотрудничает с «Добродеем» и регулярно проводит здесь мастер-классы.

Во второй половине вечера в ретрокинотеатре «Майский» прошли бесплатные кинопоказы. Все желающие увидели отечественные экранизации «Отелло», «Ах, водевиль, водевиль…» и видеозапись спектакля Малого театра «Смута», который посвящен важному периоду истории российского государства.

Всего в акции Ночь искусств приняли участие более 300 учреждений культуры Тульской области. Участниками акции стали около 50 тысяч зрителей.