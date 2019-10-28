Тульские каратисты вернулись с Кубка России с двумя медалями

- Мы рады, что нашим спортсменам удалось привезти награды с соревнований такого уровня. Турниры по дисциплине «сётокан» отличаются невероятно жесткой конкурентной борьбой: у Вероники Сазоновой в категории участвовало более 30 соперников, а у Степана Гришина — более 50 человек! И все спортсмены с очень серьезным уровнем подготовки, лучшие в своих регионах.

Примечательно, что половина членов нашей сборной команды в этот раз хоть и не завоевала медали, но уверенно выиграла по 2−3 отборочных поединка как в кумитэ, так и в ката.