Тульские каратисты вернулись с Кубка России с двумя медалями
Поздравляем наших спортсменов!
25-27 октября в городе Щелково Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «сётокан»). Соревнования собрали более 1000 спортсменов из 45 регионов России.
Спортсмены Федерации восточного боевого единоборства Тульской области привезли две бронзовых награды. В категории 12 лет среди девочек третье место заняла Вероника Сазонова, а среди юношей 14 лет бронзу завоевал Степан Гришин.
Спортсмены тренируются в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева.
Президент Федерации восточного боевого единоборства Антон Кондратьев:
Антон Кондратьев
- Мы рады, что нашим спортсменам удалось привезти награды с соревнований такого уровня. Турниры по дисциплине «сётокан» отличаются невероятно жесткой конкурентной борьбой: у Вероники Сазоновой в категории участвовало более 30 соперников, а у Степана Гришина — более 50 человек! И все спортсмены с очень серьезным уровнем подготовки, лучшие в своих регионах.
Примечательно, что половина членов нашей сборной команды в этот раз хоть и не завоевала медали, но уверенно выиграла по 2−3 отборочных поединка как в кумитэ, так и в ката.
Следующий старт в данной дисциплине состоится в конце ноября в Испании — чемпионат Европы. В соревнованиях примет участие ведущая спортсменка, член сборной команды России, мастер спорта России — Мария Воронина.