На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель

В результат ДТП пострадал один человек.

Днем, 28 октября, на 100-м км автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань столкнулись грузовая ГАЗель и Hyundai Tucson.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, грузовик совершил попутное столкновение с Hyundai, после чего съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал и был доставлен в больницу 56-летний водитель ГАЗели. Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.