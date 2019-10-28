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На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель

На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель

В результат ДТП пострадал один человек.

Днем, 28 октября, на 100-м км автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань столкнулись грузовая ГАЗель и Hyundai Tucson. 
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, грузовик совершил попутное столкновение с Hyundai, после чего съехал в кювет и опрокинулся на бок.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал и был доставлен в больницу 56-летний водитель ГАЗели. Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 1
На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 2
На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 3
На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 4
На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 5
На въезде в Тулу улетела в кювет ГАЗель, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:58 +3
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