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В Туле определили лучших фехтовальщиков: фоторепортаж
Фото Екатерины Беловой.

В Туле определили лучших фехтовальщиков: фоторепортаж

В соревнованиях приняли участие почти 100 спортсменов.

В Туле впервые состоялся масштабный турнир по фехтованию на шпагах — первенство Тульской области. Он прошел 20 октября в лицее № 2 им. Б. А. Слободскова. За звание лучших боролись около 100 спортсменов из областной столицы, а также из Московской области, Орла и Калуги.

Организатором выступила Федерация фехтования Тульской области при поддержке Тульского оружейного завода, Центра развития фехтования ЦФО и Федерации фехтования России.

На «Тульском турнире» мальчики и девочки сражались в двух возрастных категориях: 2008−2010 и 2005−2007 гг.

Фехтовальщиков поддерживали не только тренеры и родители, но еще и партнеры по команде. Если думаете, что фехтование не особо эмоциональный вид спорта, вы ошибаетесь. Здесь эмоции порой зашкаливают!

Наш регион представили 15 спортсменов. По итогам соревнований в копилке Тульской области две бронзовые медали. Их завоевали Максим Лялин и Николай Евдокимов.

Президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин рассказал, что одними из самых сильных соперников были ребята из Калуги и Звенигорода.

Константин Ласкин

- Тульские спортсмены достойно сражались, хоть и не заняли много призовых мест. Нам есть, куда развиваться, и мы будем повышать мастерство. Нельзя сказать, что при такой конкуренции наши спортсмены оказались в аутсайдерах. По большому счету были шансы взять побольше медалей.

По словам Константина, такие масштабные соревнования в Туле — только начало. В дальнейшем в планах проведение подобных турниров.

результаты турнира

Среди девочек 2008−2010 г. р. весь пьедестал заняли калужские спортсменки: победительницей стала Елизавета Лозовская, второе место заняла Полина Зобнина, третье — Ксения Дубенкова.

Среди мальчиков 2008—2010 гг. р. золото завоевал Артем Исаев (Москва), серебро — Федор Виноградов (Калуга), бронзу — Максим Лялин и Николай Евдокимов (оба — Тула).

Среди девочек 2005−2007 г. р. победительницей стала Елизавета Честных (Звенигород), второе место заняла Варвара Васянина (Звенигород), третье — Яна Стебакова (Звенигород) и Анастасия Кириченко (Орел).

Среди мальчиков 2005—2007 гг. р. золотую медаль добыл Иван Салтыков (Звенигород), серебряную — Богдан Новак (Звенигород), бронзовую — Егор Петраков (Орел) и Даниил Галимов.

Галерея
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 1
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 2
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 3
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 4
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 5
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 6
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 7
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 8
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 9
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Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 13
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 14
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 15
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Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 31
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 32
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 33
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 34
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 35
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 36
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 37
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 38
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 39
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 40
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 41
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 42
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 43
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 44
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 45
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 46
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 47
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 48
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 49
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 50
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 51
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 52
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 53
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 54
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 55
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 56
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 57
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 58
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 59
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 60
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 61
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 62
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 63
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 64
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 65
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 66
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 67
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 68
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 69
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 70
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 71
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 72
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 73
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 74
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 75
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 76
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 77
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 78
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 79
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 80
Первенство Тульской области по фехтованию, Фото: 81
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:27 +1
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