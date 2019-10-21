В Туле определили лучших фехтовальщиков: фоторепортаж

Фото Екатерины Беловой.

В Туле впервые состоялся масштабный турнир по фехтованию на шпагах — первенство Тульской области. Он прошел 20 октября в лицее № 2 им. Б. А. Слободскова . За звание лучших боролись около 100 спортсменов из областной столицы, а также из Московской области, Орла и Калуги.

Организатором выступила Федерация фехтования Тульской области при поддержке Тульского оружейного завода, Центра развития фехтования ЦФО и Федерации фехтования России.

На «Тульском турнире» мальчики и девочки сражались в двух возрастных категориях: 2008−2010 и 2005−2007 гг.

Фехтовальщиков поддерживали не только тренеры и родители, но еще и партнеры по команде. Если думаете, что фехтование не особо эмоциональный вид спорта, вы ошибаетесь. Здесь эмоции порой зашкаливают!

Наш регион представили 15 спортсменов. По итогам соревнований в копилке Тульской области две бронзовые медали. Их завоевали Максим Лялин и Николай Евдокимов.

Президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин рассказал, что одними из самых сильных соперников были ребята из Калуги и Звенигорода.

Константин Ласкин - Тульские спортсмены достойно сражались, хоть и не заняли много призовых мест. Нам есть, куда развиваться, и мы будем повышать мастерство. Нельзя сказать, что при такой конкуренции наши спортсмены оказались в аутсайдерах. По большому счету были шансы взять побольше медалей.

По словам Константина, такие масштабные соревнования в Туле — только начало. В дальнейшем в планах проведение подобных турниров.

результаты турнира

Среди девочек 2008−2010 г. р. весь пьедестал заняли калужские спортсменки: победительницей стала Елизавета Лозовская, второе место заняла Полина Зобнина, третье — Ксения Дубенкова.

Среди мальчиков 2008—2010 гг. р. золото завоевал Артем Исаев (Москва), серебро — Федор Виноградов (Калуга), бронзу — Максим Лялин и Николай Евдокимов (оба — Тула).

Среди девочек 2005−2007 г. р. победительницей стала Елизавета Честных (Звенигород), второе место заняла Варвара Васянина (Звенигород), третье — Яна Стебакова (Звенигород) и Анастасия Кириченко (Орел).

Среди мальчиков 2005—2007 гг. р. золотую медаль добыл Иван Салтыков (Звенигород), серебряную — Богдан Новак (Звенигород), бронзовую — Егор Петраков (Орел) и Даниил Галимов.