Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: огненное шоу и незабитые пенальти

Увы, в этом огненном шоу «Арсенал» победить не сумел. Но вспоминать эту ничью будут дольше, чем многие победы.

Игра против «Сочи» вызвала столько разговоров и пересудов, как, наверное, все предыдущие матчи «Арсенала» вместе взятые. Ну да, причина понятна – победа была очень близка, и свои законные два очка «Арсенал» потерял. И что? Сезон закончен? Гипс снимают, клиент уезжает? Да вроде нет. Если смотреть на турнирную таблицу, так у нас вообще очков ровно столько, сколько у московского «Спартака». А от шестого места – отставание в два очка. Правда, и от зоны стыков – тоже два. От прямого вылета – четыре. Это с какой степенью оптимизма на все смотреть.

Наглядный пример – одна народная-пренародная команда, которой никак не подберут подходящего тренера. И чем больше у нее осечек, тем активнее поиск врагов – на поле или на тренерской скамейке, неважно. А потом все вокруг рассуждают о некоем «давлении трибун», которое оказывает воздействие на результат. Если почитать громы и молнии, которые понеслись сейчас в соцсетях и всяких разных гостевых – у нас это почти на пороге. Хотя по сути всего лишь случилось то, что в футболе бывает сплошь и рядом. Одна команда имела неоспоримое преимущество, другая отбивалась и свою задачу выполнила. «Рубин» как-то обыграл «Барселону». Ну и? Где сейчас «Рубин», где та же «Барселона»?

Другое дело, конечно, что прошедшая игра задала немало интересных вопросов.

И самый главный из них – как так происходит, что из трех пенальти команда с трудом реализует один.

Да, Джанаев – один из главных специалистов по отбитию одиннадцатиметровых в нашем футболе. И да, он работает в этот момент по науке. Перед игрой в него уже заложена программа – у кого из потенциальных пенальтистов соперника какая статистика, в какой угол чаще бьет, как рассчитать вероятное направление удара по разбегу. То есть он тщательно готовится к любым возможным ситуациям.

Но, простите, а игроки «Арсенала» были готовы к такому повороту событий? Ну, скажем, к тому, что Джанаев еще до удара предполагал, куда ударит Луценко? По статистике он чаще бьет в правый от себя и в левый от вратаря угол. Он туда и ударил. Или что Джанаев просчитает, что Ломовицкий при повторном пенальти скорее всего решит поменять направление удара. Неужели это только журналисты знают, что Джанаев не просто так отбивает мячики с одиннадцатиметровой отметки?

Получается, что гроссмейстер Джанаев поставил детский мат нашим перворазрядникам-пенальтистам, которые, наверное, имеют если не такую же, то сравнимую зарплату. То есть фактически примерно такие же профессионалы, как и он. Но один профессионал к ключевым эпизодам матча – одиннадцатиметровым – готовится; другие, получается, воспринимают их как один из рядовых моментов игры.

При всем при этом назначение пенальти во всех трех эпизодах не вызывали сомнения. Нарушения-то были. И заработаны они как раз агрессивной разнообразной игрой «Арсенала» в атаке. Забавный эпизод произошел при разборе тура в студии «Матч-Премьер». Эксперт программы, действующий тренер Андрей Талалаев высказался сначала в том духе, что это не дело, когда судья матча откровенно симпатизирует одной команде. Читай: «Арсеналу». Потом начали показывать нарезку, и выяснилось, что здесь-то нарушение было, здесь тоже, а тут эпизод с фолом Кудряшова тянул на вторую желтую карточку. И вопрос с явной симпатией куда-то растворился, исчез сам собой.

Все это к тому, что каждый из нас иногда в любой ситуации склонен видеть не то, что есть на самом деле, а свои эмоции.

Как, например, во фразе главного тренера «Сочи» Александра Точилина «Мы понимали, что при давлении в определенных зонах соперники могут ошибаться» увидели намек на то, что эта команда планировала быстрый гол. Продолжая мысль, планировали, что уже на пятой минуте Бауэр нелепо обрежется в центре поля, после чего и последует разящая контратака. Но вряд ли же Точилин буквально об этом говорил? Удалось воспользоваться слабыми местами в построении игры соперника – да. Просто именно на этом весь футбол и стоит – не только хорошо сыграть самим, но и заставить ошибиться соперника.

Более того Черевченко с не меньшим основанием может произнести ровно то же самое: «Мы понимали, что при давлении в определенных зонах соперники могут ошибаться». Ведь все три пенальти родились после нарушений примерно в одной точке штрафной площади. В одной! Чем тоже не дар тренерского предвидения и итог большой подготовительной работы, которых вполне хватило бы для победы, будь футболисты поответственнее к тем подаркам, которые сделала фортуна.

Повторим старый свой тезис: для куража и успешного противостояния грандам, которых в ближайшее время будет в изобилии, «Арсеналу» не хватает положительных эмоций. С настроем и самоотдачей проблем нет. Сами футболисты за свои результативные ошибки переживают не меньше, чем трибуны. Хотя иногда и причудливым образом. Бауэр вот зачем-то прибежал на перепалку в чужую штрафную при первом одиннадцатиметровом, и заработал совершенно ненужную желтую карточку. Хорошо, что в итоге все обошлось. Хотя, как размахивал Мешков горчичниками направо и налево, именно это предупреждение игрока на ключевом участке поля могло обернуться удалением. Эта желтая в какой-то степени еще более грубая ошибка, чем нелепый обрез на пятой минуте, когда еще вся игра впереди.

Ну и, конечно, нельзя не признать, что Луценко за свой косяк с одиннадцатиметровым тоже отмазался сполна, забив гол-красавец. Мешков после некоторого замешательства взятие ворот отменил, но по какой причине – так для всех и осталось непонятным. Вне игры не было, опасной игры тоже – если судить по тому, что арбитр дал штрафной, а не свободный удар. Значит, случилось нечто третье, невидимое. Наверное, в системе ВАР этот эпизод расценили как-то по своему. Или арбитр просто растерялся. Похоже, без системы ВАР конкретно Мешкову вообще трудно принимать самостоятельные решения. В начале матча, например, он дал штрафной в пользу «Сочи», когда Джанаев на выходе столкнулся со своим же защитником. А потом не решился свистнуть в двух эпизодах с нарушением в штрафной, которые происходили на его глазах. Для назначения пенальти всякий раз бегал сверяться с монитором.

Черевченко пытался повлиять на развитие событий. Выход Лесового вместо Кангвы заметно ускорил игру. Тудорие, который заменил Луценко, в целом тоже мог оказаться ключевым игроком этого матча. В нескольких эпизодах, где можно было переправить мяч в сетку, румын поучаствовал. Можно сказать, что ему не хватило мастерства, а можно – что игровой практики. В одном-то эпизоде вообще блеснул в очередной раз Джанаев, мяч уже летел в сетку.

В любом случае в концовке, даже когда не очень что-то получалось у чужих ворот, а Джанаев тащил все, что мог и не мог, «Арсенал» не сбился на навал, а продолжал играть в свой комбинационный футбол. Вот только для того, чтобы пробить такую стену обороняющихся, нужно еще немного везения. Увы, оно закончилось где-то на уровне просмотра видео главным судьей матча.

У автора приключений Фандорина Бориса Акунина есть один творческий прием – в концовке многих своих произведений он убивает какого-нибудь особенно симпатичного героя. Акунин считает, что так у читателя остаются дополнительные эмоции после того, как книга прочитана. Вот и в этой игре «Арсенал» нашего положительного героя убил – такую близкую свою победу. Но в целом книга-то оказалась очень интересной, и читать ее дальше хочется. Но все же с более оптимистичным финалом.

статистика

«Арсенал» – «Сочи» – 1:1 (1:1).

Голы: Мостовой (6) – 0:1, Ломовицкий (43, с пенальти) – 1:1.

Нереализованные пенальти: Луценко (27, вратарь), Ломовицкий (55, вратарь).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Горбатенко, Э. Кангва (Лесовой, 68), Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров (Маргасов, 83), Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Нобоа, Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: Луценко, Бауэр, Э. Кангва, Беляев - Заболотный, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Бурмистров.

Удалёние: Кудряшов (64, 2 ж.к.).

Судья – Виталий Мешков (Дмитров).

20 октября. Тула. Центральный стадион