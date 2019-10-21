В Богородицке 16-летний парень попал под поезд

Фото со странички погибшего ВКонтакте.

В Богородицке Тульской области произошла трагедия. Вечером 19 октября 16-летний подросток попал под поезд. Эту информацию Myslo подтвердили в линейном отделе МВД России на станции Тула.

Обстоятельства происшествия выясняются. В соцсетях знакомые погибшего утверждают, что молодой человек немного перебрал, ему стало плохо, он сел на пути и у него отказало сердце.