Фото со странички погибшего ВКонтакте.
В Богородицке 16-летний парень попал под поезд
Подросток скончался на месте происшествия.
В Богородицке Тульской области произошла трагедия. Вечером 19 октября 16-летний подросток попал под поезд. Эту информацию Myslo подтвердили в линейном отделе МВД России на станции Тула.
Обстоятельства происшествия выясняются. В соцсетях знакомые погибшего утверждают, что молодой человек немного перебрал, ему стало плохо, он сел на пути и у него отказало сердце.
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