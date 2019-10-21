новости
новости
Регистрация
В Богородицке 16-летний парень попал под поезд
Фото со странички погибшего ВКонтакте.

В Богородицке 16-летний парень попал под поезд

Подросток скончался на месте происшествия.

В Богородицке Тульской области произошла трагедия. Вечером 19 октября 16-летний подросток попал под поезд. Эту информацию Myslo подтвердили в линейном отделе МВД России на станции Тула.

Обстоятельства происшествия выясняются. В соцсетях знакомые погибшего утверждают, что молодой человек немного перебрал, ему стало плохо, он сел на пути и у него отказало сердце.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
сбил поездпарня сбил поездпогиб подросток

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: огненное шоу и незабитые пенальти
Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: огненное шоу и незабитые пенальти
Определился лидер по объемам строительства на рынке недвижимости в Тульской области
Определился лидер по объемам строительства на рынке недвижимости в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.