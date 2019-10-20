Тульский «Арсенал» впервые сыграет с ФК «Сочи»

Сегодня, 20 октября, тульский «Арсенал» впервые сыграет с новичком Премьер-лиги командой «Сочи». Домашний матч оружейников начнется в 16.30.

Соперник туляков трудно входил в сезон. Первое очко было добыто в четвертом туре (дома с «Уфой» — 0:0), а первый гол порадовал болельщиков «Сочи» лишь в шестом (1:1 в Оренбурге)! Первой победы пришлось ждать до конца лета: 31 августа «Сочи» разгромил в Казани «Рубин» со счетом 3:0.

А затем была выездная победа в матче с «Динамо» (3:2) и домашняя над «Ахматом» (2:0). У южан хороший подбор исполнителей, а тренерский штаб во главе с Александром Точилиным без суеты строит игру команды.

Перед двухнедельной октябрьской паузой сочинцы встречались на своем поле с «Крыльями Советов» и проиграли со счетом 2:0.

Интересно, что в составе «Сочи» хватает опытных игроков: Цаллагов, Набиуллин, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Антон Заболотный, Полоз.

Кто окажется сильнее в матче «Арсенал» или «Сочи», узнаем уже совсем скоро. Приходите поддержать оружейников на стадион!