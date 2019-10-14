В Туле состоялся региональный фестиваль по дуатлону

Фото Дмитрия Чербы.

13 октября в лыжном комплексе им. В. П. Веденина в Туле прошел открытый фестиваль Тульской области по дуатлону. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из всех муниципальных образований региона. Самому юному участнику турнира 8 лет, самому взрослому — 82 года.

Участников и гостей соревнований приветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

– Вячеслав Петрович, именно вы своими яркими победами и проявленной силой духа на мировых первенствах стали идейным вдохновителем создания лыжного центра в Туле. Он появился за год и сейчас пользуется большой популярностью не только у спортсменов, но и у жителей региона. Здесь оборудована трасса, которая может принимать соревнования различного уровня. Любите спорт, занимайтесь спортом, — сказал председатель регионального правительства.

Валерий Шерин поблагодарил всех, кто принял участие в этом проекте.

– Я благодарен всем, кто поддержал и реализовал идею создания здесь лыжного центра. Наконец-то тульские лыжники приобрели свой родной дом, куда можно прийти потренироваться. Такой центр — мечта каждого региона нашей России. Думаю, что эта трасса даст многим лыжникам спортивную путевку в жизнь, — сказал собравшимся легендарный тульский лыжник, двукратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Вячеслав Петрович Веденин.

После официальной части состоялась церемония закладки кедровой аллеи.

Лыжероллерная трасса построена на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после обращения к нему жителей поселка Косая Гора.

Лыжеролерная трасса шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками освящена по всему периметру и оснащена искусственной системой оснежения, а также разборной модульной трибуной на 200 зрительских мест. Закуплены специальное оборудование и ратрак для подготовки лыжни. Трасса получила имя Вячеслава Петровича Веденина.

Запущен в эксплуатацию административно-бытовой комплекс, в котором находятся помещения для персонала и тренеров, а также медпункт и раздевалки.