В Туле пройдет ежегодный чемпионат по бодибилдингу

Фото из архива Myslo.

На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены из разных регионов страны. Они продемонстрируют результаты ежедневной упорной работы над своим телом.



Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. В новой категории помимо основных критериев будет учитываться и физическая привлекательность атлета. А девушки традиционно выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.



На протяжении всего дня чемпионата в фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.



Открытый чемпионат Тульской области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула» проводится ежегодно в нашем городе. Организаторами турнира выступают общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной