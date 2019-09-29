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В Алексине легковушка на скорости влетела в отбойник и перевернулась
Фото https://vk.com/radio_aleksin_onlain

В Алексине легковушка на скорости влетела в отбойник и перевернулась

О происшествии сообщает «Радио Алексин онлайн».

Сегодня, 29 сентября, в районе 7.00 утра на улице Городская дорога по направлению к мосту через Оку произошло ДТП.

Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и на большой скорости вылетел на встречную полосу и от удара в отбойник перевернулся. Водителю была оказана первая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ДПС.

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