Фото https://vk.com/radio_aleksin_onlain
В Алексине легковушка на скорости влетела в отбойник и перевернулась
О происшествии сообщает «Радио Алексин онлайн».
Сегодня, 29 сентября, в районе 7.00 утра на улице Городская дорога по направлению к мосту через Оку произошло ДТП.
Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и на большой скорости вылетел на встречную полосу и от удара в отбойник перевернулся. Водителю была оказана первая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ДПС.
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