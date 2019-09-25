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Виктор Альварес открыл счет в матче «Факел» – «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

Виктор Альварес открыл счет в матче «Факел» – «Арсенал»

Арсеналец забил гол на 21-й минуте.

Футболист «Арсенала» Виктор Альварес открыл счет в матче 1/16 Кубка России. На 21-й минуте после передачи Горбатенко мяч в ворота «Факела» переправил испанский игрок — 0:1.

Напомним, игра проходит в Воронеже. За прямой трансляцией матча можно следить на официальном YouTube-канале «Факела» здесь.

Сюжет: Арсенал
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