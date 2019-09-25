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Тульские фонтаны готовят к зиме
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские фонтаны готовят к зиме

Консервацию начали с комплекса в сквере «Тулякам – героям Советского Союза» на проспекте Ленина.

Специалисты сливают воду, демонтируют насадки и форсунки, чистят и обезжиривают чаши и фильтр, снимают подводные клеммные коробки и усилители в фонтанах со световым и музыкальным оборудованием. Все работы планируется завершить к 15 октября.

Консервацию фонтанов проведут в сквере Тульского академического театра драмы, в сквере на проспекте Ленина, у домов № 61 и 63,  в сквере Л. Н. Толстого, у мемориала «Защитникам неба Отечества», на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и возле дома № 14 по Красноармейскому проспекту.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:16 +1
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