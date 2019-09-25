Тульские фонтаны готовят к зиме

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты сливают воду, демонтируют насадки и форсунки, чистят и обезжиривают чаши и фильтр, снимают подводные клеммные коробки и усилители в фонтанах со световым и музыкальным оборудованием. Все работы планируется завершить к 15 октября.

Консервацию фонтанов проведут в сквере Тульского академического театра драмы, в сквере на проспекте Ленина, у домов № 61 и 63, в сквере Л. Н. Толстого, у мемориала «Защитникам неба Отечества», на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и возле дома № 14 по Красноармейскому проспекту.