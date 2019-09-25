«Факел» сравнял счет в матче с «Арсеналом»

Гол в ворота Нигматуллина влетел на 43-й минуте.

Под занавес первого тайма «Арсенал» пропустил гол. После подачи углового мяч в итоге прилетел к Мастерному, который нанес мощный удар издалека. Мяч влетел прямо под перекладину. Вратарь оружейников Нигматуллин с ударом не справился.

Пока счет в матче 1:1. Болеем за наших!

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