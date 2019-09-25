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В Киреевском районе чиновника накажут за плохую работу с сайтом

В Киреевском районе чиновника накажут за плохую работу с сайтом

Прокуратуры выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о работе органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сайте органа местного самоуправления не размещены некоторые муниципальные нормативно-правовые акты, больше года не публиковался отчёт об исполнении бюджета, а местный Устав опубликован в устаревшей редакции.

Всё это нарушает права граждан на получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Дедиловское Киреевского района. Прокурор внёс главе администрации представление, нарушения полностью устранены.

Также в отношении чиновника возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ «Неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:52 +2
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