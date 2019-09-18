В матче Кубка России волейбольная «Тулица» уступила «Сахалину»

Фото: vk.com/vc_tulitsa

Волейбольная «Тулица» провела второй матч на Кубке России и в напряжённой борьбе уступила команде Суперлиги – клубу «Сахалин». Игра закончилась со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 17:25).

Первый матч с «Ленинградкой» состоялся накануне и завершился победой тулячек – 2:3. В четверг, 19 сентября, в 16.00, «Тулица» сыграет с одним из основных соперников по Чемпионату – клубом «Приморочка» из Владивостока.