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В матче Кубка России волейбольная «Тулица» уступила «Сахалину»
Фото: vk.com/vc_tulitsa

В матче Кубка России волейбольная «Тулица» уступила «Сахалину»

Следующими соперницами тульских волейболисток станут девушки из Владивостока.

Волейбольная «Тулица» провела второй матч на Кубке России и в напряжённой борьбе уступила команде Суперлиги – клубу «Сахалин». Игра закончилась со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 17:25).

Первый матч с «Ленинградкой» состоялся накануне и завершился победой тулячек – 2:3. В четверг, 19 сентября, в 16.00, «Тулица» сыграет с одним из основных соперников по Чемпионату – клубом «Приморочка» из Владивостока.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +1
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