На трассе «Крым» в Заокском районе задержали нелегального перевозчика

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. Мероприятия проводятся сотрудниками областного минтранса совместно с Ространснадзором и сотрудниками УМВД России по Тульской области.

Во время одного из таких рейдов на трассе «Крым» в Заокском районе задержали микроавтобус Hyundai, водитель которого занимался предпринимательской деятельностью без специального разрешения.

Микроавтобус арестован и направлен на спецстоянку, где будет находиться до решения суда. В отношении водителя составлен протокол по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. Для граждан эта статья предусматривает штраф от 2000 до 2500 рублей.

Основная цель таких рейдов – повышение безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники регионального минтранса напоминают: садясь в нелегальный автобус, вы подвергаете риску свою жизнь и здоровье: такой перевозчик не следит техническим состоянием машины, экономит на ремонте и безопасности, водитель не проходит предрейсовый медосмотр, соблюдение режима труда и отдыха никем не контролируется.