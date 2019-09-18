новости
новости
Регистрация
На трассе «Крым» в Заокском районе задержали нелегального перевозчика
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На трассе «Крым» в Заокском районе задержали нелегального перевозчика

Водитель микроавтобуса перевозил пассажиров без специального разрешения.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. Мероприятия проводятся сотрудниками областного минтранса совместно с Ространснадзором и сотрудниками УМВД России по Тульской области.

Во время одного из таких рейдов на трассе «Крым» в Заокском районе задержали микроавтобус Hyundai, водитель которого занимался предпринимательской деятельностью без специального разрешения.

Микроавтобус арестован и направлен на спецстоянку, где будет находиться до решения суда. В отношении водителя составлен протокол по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. Для граждан эта статья предусматривает штраф от 2000 до 2500 рублей.

Основная цель таких рейдов – повышение безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники регионального минтранса напоминают: садясь в нелегальный автобус, вы подвергаете риску свою жизнь и здоровье: такой перевозчик не следит техническим состоянием машины, экономит на ремонте и безопасности, водитель не проходит предрейсовый медосмотр, соблюдение режима труда и отдыха никем не контролируется.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
рейд Нелегальный перевозчикнелегальные перевозкипассажирские перевозкиправительство Тульской областиУМВД России по Тульской областипоручение Алексея Дюмина
Место
Тульская областьЗаокский районтрасса Крым

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В матче Кубка России волейбольная «Тулица» уступила «Сахалину»
В матче Кубка России волейбольная «Тулица» уступила «Сахалину»
Центр Тулы замер в огромной пробке
Центр Тулы замер в огромной пробке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.