Фото: СШ "Триумф".
Тульские «художницы» завоевали медали в Калуге
Поздравляем наших девчонок!
С 27 по 29 августа в Калуге прошли областные соревнования по художественной гимнастике. Воспитанницы тульской СШ «Триумф» показали отличные результаты!
В групповых упражнениях первое место заняли команды «Шармэль» (по программе II разряда) и «Салют» (по программе КМС).
В индивидуальном выступлении по программе КМС Амина Идрисова стала чемпионкой, Маргарита Данко завоевала бронзовую медаль; серебро добыли Мирослава Полубок (I разряд), Ангелина Аринина (I разряд) и Эвелина Титова (II разряд).
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