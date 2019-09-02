Тульские «художницы» завоевали медали в Калуге

Фото: СШ "Триумф".

С 27 по 29 августа в Калуге прошли областные соревнования по художественной гимнастике. Воспитанницы тульской СШ «Триумф» показали отличные результаты!

В групповых упражнениях первое место заняли команды «Шармэль» (по программе II разряда) и «Салют» (по программе КМС).

В индивидуальном выступлении по программе КМС Амина Идрисова стала чемпионкой, Маргарита Данко завоевала бронзовую медаль; серебро добыли Мирослава Полубок (I разряд), Ангелина Аринина (I разряд) и Эвелина Титова (II разряд).