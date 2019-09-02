В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж
2 сентября в образовательных учреждениях города проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.
В первый учебный день в тульских центрах образования проходят линейки и уроки, посвященные истории, культуре тульского края, уроки безопасности, солидарности в борьбе с терроризмом.
Сегодня за парты сели более 52,6 тысяч школьников, а первый звонок прозвенел для 6 124 первоклассников.
К пожеланиям успехов в новом учебном году, а также проведению классных часов присоединились и руководители городской администрации.
День знаний в Центре образования № 1 – гуманитарно-математическом лицее имени Героя России Д.Е Горшкова смотрите на фото:
Кроме того, в День знаний состоялось и открытие долгожданного подразделения центра образования №4 в п. Мясново на 100 мест. Сегодня здесь прошла первая торжественная линейка, в которой принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
– Пусть для каждого из вас День знаний будет радостным, добрым, праздничным. Особенно для первоклассников, которые начинают интересную школьную жизнь. Впереди у вас много ярких открытий. Вы получите здесь новые знания и обретёте верных друзей. Желаю вам отличных оценок! А тем, для кого этот год выпускной, – хочу пожелать уверенности в своих силах и удачи на будущих экзаменах. Ребята, учитесь, и пусть всё у вас получается! Учителям желаю терпения и прилежных учеников! Родителям – побольше поводов гордиться успехами своих детей! – сказал глава региона.