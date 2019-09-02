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В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина, пресс-служб правительства Тульской области и администрации города.

В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж

2 сентября в образовательных учреждениях города проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.

В первый учебный день в тульских центрах образования проходят линейки и уроки, посвященные истории, культуре тульского края, уроки безопасности, солидарности в борьбе с терроризмом.

Сегодня за парты сели более 52,6 тысяч школьников, а первый звонок прозвенел для 6 124 первоклассников.

К пожеланиям успехов в новом учебном году, а также проведению классных часов присоединились и руководители городской администрации.

День знаний в Центре образования № 1 – гуманитарно-математическом лицее имени Героя России Д.Е Горшкова смотрите на фото:

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День знаний - 2019, Фото: 49
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День знаний - 2019, Фото: 52
День знаний - 2019, Фото: 53
День знаний - 2019, Фото: 54
День знаний - 2019, Фото: 55
День знаний - 2019, Фото: 56
День знаний - 2019, Фото: 57
День знаний - 2019, Фото: 58
День знаний - 2019, Фото: 59
День знаний - 2019, Фото: 60
День знаний - 2019, Фото: 61
День знаний - 2019, Фото: 62
День знаний - 2019, Фото: 63
День знаний - 2019, Фото: 64
День знаний - 2019, Фото: 65
День знаний - 2019, Фото: 66
День знаний - 2019, Фото: 67
День знаний - 2019, Фото: 68
День знаний - 2019, Фото: 69
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День знаний - 2019, Фото: 71
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День знаний - 2019, Фото: 76
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Кроме того, в День знаний состоялось и открытие долгожданного подразделения центра образования №4 в п. Мясново на 100 мест. Сегодня здесь прошла первая торжественная линейка, в которой принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Пусть для каждого из вас День знаний будет радостным, добрым, праздничным. Особенно для первоклассников, которые начинают интересную школьную жизнь. Впереди у вас много ярких открытий. Вы получите здесь новые знания и обретёте верных друзей. Желаю вам отличных оценок! А тем, для кого этот год выпускной, – хочу пожелать уверенности в своих силах и удачи на будущих экзаменах. Ребята, учитесь, и пусть всё у вас получается! Учителям желаю терпения и прилежных учеников! Родителям – побольше поводов гордиться успехами своих детей! – сказал глава региона.

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День знаний - 2019, Фото: 2
День знаний - 2019, Фото: 3
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День знаний - 2019, Фото: 6
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А вот фото из Заокской средней общеобразовательной школы Имени Героя России Сергея Бурнаева:
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День знаний - 2019, Фото: 26
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День знаний - 2019, Фото: 36
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День знаний - 2019, Фото: 38
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День знаний - 2019, Фото: 40
День знаний - 2019, Фото: 41
День знаний - 2019, Фото: 42
День знаний - 2019, Фото: 43
День знаний - 2019, Фото: 44
День знаний - 2019, Фото: 45
День знаний - 2019, Фото: 46
День знаний - 2019, Фото: 47
День знаний - 2019, Фото: 48
День знаний - 2019, Фото: 49
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День знаний - 2019, Фото: 51
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День знаний - 2019, Фото: 53
День знаний - 2019, Фото: 54
День знаний - 2019, Фото: 55
День знаний - 2019, Фото: 56
День знаний - 2019, Фото: 57
День знаний - 2019, Фото: 58
День знаний - 2019, Фото: 59
День знаний - 2019, Фото: 60
День знаний - 2019, Фото: 61
День знаний - 2019, Фото: 62
День знаний - 2019, Фото: 63
День знаний - 2019, Фото: 64
День знаний - 2019, Фото: 65
День знаний - 2019, Фото: 66
День знаний - 2019, Фото: 67
День знаний - 2019, Фото: 68
День знаний - 2019, Фото: 69
День знаний - 2019, Фото: 70
День знаний - 2019, Фото: 71
День знаний - 2019, Фото: 72
День знаний - 2019, Фото: 73
День знаний - 2019, Фото: 74
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Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
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