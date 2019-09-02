В Туле отметили День знаний: большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина, пресс-служб правительства Тульской области и администрации города.

В первый учебный день в тульских центрах образования проходят линейки и уроки, посвященные истории, культуре тульского края, уроки безопасности, солидарности в борьбе с терроризмом.

Сегодня за парты сели более 52,6 тысяч школьников, а первый звонок прозвенел для 6 124 первоклассников.

К пожеланиям успехов в новом учебном году, а также проведению классных часов присоединились и руководители городской администрации.

День знаний в Центре образования № 1 – гуманитарно-математическом лицее имени Героя России Д.Е Горшкова смотрите на фото:

Кроме того, в День знаний состоялось и открытие долгожданного подразделения центра образования №4 в п. Мясново на 100 мест. Сегодня здесь прошла первая торжественная линейка, в которой принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Пусть для каждого из вас День знаний будет радостным, добрым, праздничным. Особенно для первоклассников, которые начинают интересную школьную жизнь. Впереди у вас много ярких открытий. Вы получите здесь новые знания и обретёте верных друзей. Желаю вам отличных оценок! А тем, для кого этот год выпускной, – хочу пожелать уверенности в своих силах и удачи на будущих экзаменах. Ребята, учитесь, и пусть всё у вас получается! Учителям желаю терпения и прилежных учеников! Родителям – побольше поводов гордиться успехами своих детей! – сказал глава региона.