Туляков приглашают на «Гонку героев»

Фото из архива Myslo.

7 сентября при поддержке правительства Тульской области в Некрасово пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка героев».

Организаторы подготовили 10-километровую трассу с более чем 20 испытаниями, а также детскую трассу протяженностью около 600 м с 10 препятствиями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с выступлениями групп, развлекательными активностями, интерактивными играми и фотозоной, фуд-корт, спортивная и экстремальная демонстрационная площадка.

Зарегистрироваться можно здесь.

Как участники преодолели препятствия в 2018 году, читайте в нашей специальной статье.