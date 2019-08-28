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Туляков приглашают на «Гонку героев»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Гонку героев»

Участников ждут серьезные испытания.

7 сентября при поддержке правительства Тульской области в Некрасово пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка героев».

Организаторы подготовили 10-километровую трассу с более чем 20 испытаниями, а также детскую трассу протяженностью около 600 м с 10 препятствиями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с выступлениями групп, развлекательными активностями, интерактивными играми и фотозоной, фуд-корт, спортивная и экстремальная демонстрационная площадка.

Зарегистрироваться можно здесь.

Как участники преодолели препятствия в 2018 году, читайте в нашей специальной статье.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:24 +1
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