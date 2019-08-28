Туляки отлично выступили на чемпионате России по практической стрельбе из ружья

В минувшие выходные в Брянске состоялся чемпионат России по практической стрельбе из ружья, в котором приняли участие тульские спортсмены.

Чемпионом России в стандартном классе стал Сергей Конов, серебро завоевал Максим Скопин.

В модифицировании классе чемпионом России стал Сергей Бессонов, бронзовую медаль добыл Владимир Сафонов.

Тульские стрелки также стали чемпионами в командном зачете.