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Туляки отлично выступили на чемпионате России по практической стрельбе из ружья

Туляки отлично выступили на чемпионате России по практической стрельбе из ружья

Поздравляем наших ребят!

В минувшие выходные в Брянске состоялся чемпионат России по практической стрельбе из ружья, в котором приняли участие тульские спортсмены.
 
Чемпионом России в стандартном классе стал Сергей Конов, серебро завоевал Максим Скопин.
 
В модифицировании классе чемпионом России стал Сергей Бессонов, бронзовую медаль добыл Владимир Сафонов.
 
Тульские стрелки также стали чемпионами в командном зачете.
 

 

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Чемпионат России по практической стрельбе из ружья, Фото: 1
Чемпионат России по практической стрельбе из ружья, Фото: 2
Чемпионат России по практической стрельбе из ружья, Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:42 +1
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