Поцарапал и сломал боковые зеркала: туляк повредил машину своей бывшей

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В Туле в полицию обратилась 28-летняя женщина. В ночное время она обнаружила на своем автомобиле «Ниссан» царапины на лакокрасочном покрытии и сломанные боковые зеркала.

Полицейские выяснили, что к происшествию причастен 46-летний неработающий бывший сожитель заявительницы. По предварительным данным, мужчина из личных неприязненных отношений повредил транспортное средство, увидев его припаркованным на улице.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемый признался в содеянном.