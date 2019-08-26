Фото: 1gai.ru.
Поцарапал и сломал боковые зеркала: туляк повредил машину своей бывшей
Женщина написала заявление в полицию.
В Туле в полицию обратилась 28-летняя женщина. В ночное время она обнаружила на своем автомобиле «Ниссан» царапины на лакокрасочном покрытии и сломанные боковые зеркала.
Полицейские выяснили, что к происшествию причастен 46-летний неработающий бывший сожитель заявительницы. По предварительным данным, мужчина из личных неприязненных отношений повредил транспортное средство, увидев его припаркованным на улице.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемый признался в содеянном.
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