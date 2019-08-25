Молодежка «Арсенала» обыграла «Оренбург» со счётом 2:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На стадионе ДЮСШ «Арсенал» состоялась встреча молодёжных составов тульского клуба и «Оренбурга».

Канониры вышли на полу следующим составом: Мухин, Родинков, Иванов, Кузькин, Гребенщиков (Козлов, 62), Шебунов (Ерофеев, 60), Пещеров (Гарастюк, 54), Хабибов (Лобанов, 72), Сулаквелидзе (Приходной, 60; Куль, 76), Хлусевич (Быковский, 90+), Мусаев.

Состав «Оренбурга»: Ландаков, Егоров, Шабикеев (Антоненко, 76), Николаев, Боднарюк, Палагута (Карев, 79), Бидловский, Лопарев, Палажнов, Игнатович, Вилочков.

Предупреждены Палагута (20), Хлусевич (27), Ландаков (32), Боднарюк (40), Пещеров (45+1), Палажнов (45+1), Шабикеев (58), Егоров (63), Родинков (64), Иванов (78). После второго предупреждения был удален Палажнов (85).

До самого перерыва игра преимущественно проходила на гостевой половине. В конце тайма после навеса со штрафного Палагута пробил в створ – 0:1. После перерыва туляки произвели несколько замен – это помогло оживить и обострить игру. Результата – два мяча в ворота «Оренбурга» в течение нескольких минут. Отличились 16-летний воспитанник академии «Арсенала» Хабибов и Мусаев, метко пробивший пенальти.