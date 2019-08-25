В Белевском районе больше двух недель ищут пропавшего мужчину
63-летний Александр Анисенков ушёл из дома 7 августа и до сих пор не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 63-летнего Александра Борисовича Анисенкова, который 7 августа ушел из дома в Белеве в неизвестном направлении.
Приметы: рост 175 см, крупного телосложения, волосы седые, короткая стрижка. Был одет в серую футболку и темные спортивные штаны.
Если вы что-либо знаете о судьбе пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)427-55-33 или 112.
Другие статьи по темам