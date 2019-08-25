На ул. Октябрьской в Туле столкнулись Lada Vesta и Chevrolet Lanos

Фото Сергея Старикова

В результате ДТП за медицинской помощью обращался один человек.

Вечером, 25 августа, напротив дома № 48-а на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием Chevrolet Lanos и Lada Vesta.

При столкновении водитель и пассажирка первого авто ударились головами, из-за чего девушку доставили в больницу. Однако, после оказания медпомощи пострадавшая отказалась от госпитализации.

По имеющейся на настоящий момент информации, обе машины двигались в попутном направлении. ДТП произошло в тот момент, когда водитель Chevrolet Lanos решил развернуться через трамвайные пути.