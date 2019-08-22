Тульские боксерши завоевали медали на турнире в Сербии

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Сербии прошел международный турнир по боксу среди девушек 15-16 лет — «Кубок наций». Тульские спортсменки в составе сборной России завоевали медали.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в категории до 70 кг второе место заняла Екатерина Быкова — в полуфинале тулячка победила соперницу из Словении, но в решающем бою уступила представительнице Норвегии.

В весе до 60 кг Мария Качалкина в четвертьфинале была сильнее спортсменки из Швеции, но путь в финал ей преградила соперница из Индии. В итоге Мария стала третьей.

Сопровождал наших спортсменок заслуженный тренер России Александр Духанин.

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место.