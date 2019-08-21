В Новомосковске продолжается строительство новой ледовой арены

Фото предоставлены пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

По задумке организаторов новый спортивный объект будет открытым, но это не помешает насладиться катанием на коньках и при 15-20 градусах тепла.

Инвестором проекта выступила компания «Полипласт Новомосковск».

Генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв:

Александр Ковалёв – Мы постарались применить все последние и доступные технологии, которые это позволяют. Стройка уже перевалила экватор. Надеюсь, что в ближайшее времени мы с вами будем видеть законченное строительство и пробовать этот лёд.

Уже собран каркас, переложены коммуникации, готовы бетонное основание и теплоизоляция. На объекте идёт укладка арматуры для установки охлаждающей системы. Дожди, которые заливали Центральную Россию практически всё лето, подрядной организации не помешали. И, если говорить о графике, то строители значительно его опережают.

Уникальная ледовая площадка станет третьей в Новомосковске. Кататься на ней можно будет практически круглый год. В последние несколько лет численность желающих заниматься ледовыми видами спорта значительно выросла, и новая площадка должна разгрузить два уже существующих в городе ледовых дворца.