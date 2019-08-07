В Туле любителей стритбола приглашают на турнир «Оранжевый мяч»
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10 августа, в День физкультурника, в Туле состоится турнир по стритболу. В 10.00 на площади Ленина начнутся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019».
Состязания проводятся среди следующих возрастных категорий:
- юноши и девушки 2007 г. р. и младше;
- юниоры и юниорки 2001−2004 г. р.;
- мужчины и женщины 2000 г. р и старше.
Состав команды: четыре человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Начало регистрации участников — в 9.00.
Турнир проходит при поддержке комитета Тульской области по спорту.
Организатором являются областная федерация баскетбола.
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