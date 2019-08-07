В Туле любителей стритбола приглашают на турнир «Оранжевый мяч»

Не пропустите это событие!

10 августа, в День физкультурника, в Туле состоится турнир по стритболу. В 10.00 на площади Ленина начнутся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019».

Состязания проводятся среди следующих возрастных категорий:

юноши и девушки 2007 г. р. и младше;

юниоры и юниорки 2001−2004 г. р.;

мужчины и женщины 2000 г. р и старше.

Состав команды: четыре человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Начало регистрации участников — в 9.00.

Турнир проходит при поддержке комитета Тульской области по спорту.

Организатором являются областная федерация баскетбола.