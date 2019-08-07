Коммунальный хоррор: Люди выживают в 130-летнем доме-призраке, который не замечают власти

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Алексине пенсионеры обитают в бараке, построенном еще при царе Николае II. По документам дома нет, но счета за жилье приходят даже покойникам. Репортаж Myslo.

С виду крепкий еще, хотя и горевший трижды, изнутри он скорее напоминает декорации к фильму ужасов, нежели жилой дом.

С мечтой, что когда-то будет жить в нормальных условиях, а не в 130-летнем доме, Иван Николаевич Козман уже давно расстался. «А что ходить, если отказывают?» — говорит он. Жена при жизни неоднократно обивала пороги администрации Алексина с просьбой предоставить нормальное жилье, но понимания у чиновников не находила: возможно, со временем она чего-то и добилась бы, но не успела. Внезапно скончалась после простуды. С того момента прошло уже несколько лет, но Иван Николаевич до сих пор рассказывает о смерти жены с большой горечью, как будто это случилось только вчера.



Идти по коридору страшно: кажется, что от любого звука прогнившие перекрытия рухнут.

Деревянный барак, в котором живет пенсионер, был построен в 1890 году и передан в ведение железной дороги, став ведомственным общежитием на семь семей.

59-летний Иван Николаевич сам родом из Молдавии, в конце 90-х приехал работать в Алексин распределителем на железной дороге. Тогда-то и получил вместе с женой комнату. На тот момент условия еще были сносные. Но то, что сейчас представляет собой дом, просто потрясает: он трижды горел, желтые от времени, а местами и черные закопченные потолки, крыша течет, сырость, штукатурка отваливается, горячей воды и канализации нет. Что ее нет, понятно сразу, как только подходишь к дому, — запах соответствующий. Вместо канализации выгребная яма, которую жильцы периодически чистят самостоятельно.

В туалете вместо унитаза сколоченный из досок стульчак, в женском, кстати, дополнительные «удобства» — сверху стульчака приделали старое кресло с мягкой спинкой.

Ванная у Ивана Николаевича стоит на кухне рядом с плитой — так удобнее подогревать воду. Деревянные полы в огромных щелях, в которых живут полчища крыс.

- Я недавно жарил котлеты, вышел буквально на пару минут из комнаты, вернулся, а котлет нет — крысы стащили.

Иван Козман - Картошку и другие овощи дома не храню — крысы сожрут, покупаю так, на раз, чтобы приготовить и в холодильник убрать.

Но и это не самое страшное. Больше всего Иван Николаевич боится предстоящей зимы. Летом приходили газовщики и выявили нарушение монтажа АОГВ — надо заменить одну из вытяжек на бОльшего диаметра. Сам сделать эти работы пенсионер не в состоянии, нанимать кого-то денег нет: пенсия всего 10 000 плюс 2800 рублей в качестве компенсации за льготное обеспечение лекарствами. Поскольку дом на балансе администрации не стоит, то она тоже не хочет выполнять работы. Если же не заменить вытяжку и котел, то газ могут просто отключить, и тогда пиши пропало.



Из коммунальных «радостей» в квартире Ивана Козмана только вода и газ.

Но и он может быть отключен: устаревший АОГВ требует замены.

Такая же перспектива ожидает и соседа Ивана Николаевича — Анатолия Степановича Егорова. Его комнатушка отапливается от АОГВ, установленного у Козмана. Анатолий Степанович в этом доме вырос. В комнате 82-летнего пенсионера буквально замерло советское время: скромная обветшалая мебель, яркий ковер на стене, старенькая однокомфорочная ржавая электроплитка — газ в его комнату не проведен, в середине потолка отвалилась штукатурка, а в предбаннике перед комнатой на стене висит огромный пожелтевший портрет Ленина.

Туалета в его части дома нет, зато «вокруг кустов много», добавляет Анатолий Степанович. Чтобы помыться, несколько раз в неделю приходится ходить в баню неподалёку.

Мужчина тоже давно забросил попытки выбить себе другое жильё.

Анатолий Егоров - Они (чиновники) ждут, когда нас вынесут вперёд ногами и тогда просто снесут дом, — с саркастической улыбкой говорит он.

Дом, в котором живут пенсионеры, будто призрак, болтается «между документами». По данным филиала АО «РЖД» Московской железной дороги, дом № 7 (а также 8 и 9) по ул. Железнодорожной был еще в 2001 году передан в муниципальную собственность Алексина. Передача проводилась по рекомендации тогдашнего главы администрации города Александра Ермошина.

Комитет по управлению муниципальным имуществом вместе с рядом местных МУПов должен был обеспечить приемку. Но где-то в процессе, видимо, что-то сломалось… Казалось бы, в таком случае информация о доме должна быть в администрации города. Но чиновники в ответ на обращения жителей о возможности признания дома № 7 по ул. Железнодорожной аварийным разводят имитацию бурной деятельности и зачем-то посылают запросы в Росимущество и министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Те, в свою очередь, отвечают, что информации об объекте у них нет. Откуда же ей взяться, если администрация района не взяла дом на баланс?

Парадокс в том, что отсутствие дома на балансе не мешает комитету имущественных и земельных отношений Алексина выставлять Егорову счета за социальный найм 12 кв. м без удобств.

Печатает квитанции областной единый информационно-расчётный центр. Ресурсники тоже не забывают выставлять счета и делают это столь усердно, что даже мертвецам счета до сих пор шлют. И управляющая компания у дома № 7 тоже есть — «Наш дом I» (согласно информации сайта «ГИС ЖКХ»). Каким образом она выполняла работу, жильцы понятия не имеют. При этом счета за обслуживание прописанным людям выставляют, у Ивана Козмана, например, долг за эту услугу составляет уже около 30 000 рублей. Дом, кстати, значится, по данным информационного портала «Дом.МинЖКХ», в графике капремонта. Он как раз должен был состояться в 2019 году.

О том, что люди живут в таких жутких условиях, рассказала почтальон из Алексина Елена Пономарёва. Участок, где живут пенсионеры, не ее — она подменяла коллегу и пошла разносить пенсию. Когда вошла в дом, просто обомлела. Решила, надо что-то делать, и рассказала о шокирующих условиях:

Елена Пономарёва - Я вчера подменила свою коллегу почтальона и прошла по доставочному участку по ул. Железнодорожной. Была рада, что в нашем городе сохранились исторические постройки с 1890 г., но удивлена, что в таких домах ещё проживают люди — пенсионеры и инвалиды! По документам из нашей любимой администрации дома не существует в реестре, но при этом жильцы платят коммуналку.

Елена решила, что дело нужно довести до конца. Вместе с жильцами она обратилась к руководству района. Активная жизненная позиция Елены и неравнодушие к проблемам пенсионеров дали эффект.

- Глава администрации Павел Фёдоров пообещал создать комиссию для признания помещения аварийным, переселить жильцов и аннулировать начисления за непредоставленные коммунальные услуги.

За официальным комментарием Myslo обратился в администрацию Алексина.

Павел Фёдоров, глава администрации Алексина:

Павел Федоров - В этом году в администрацию города впервые обратились жители улицы Железнодорожной, 7. По их заявлениям будет создана комиссия по оценке пригодности помещения для проживания, по итогам работы которой будет составлено заключение о статусе пригодности или непригодности. Когда помещение будет признано непригодным для проживания, жителям предоставят проживание в маневренном фонде города.

Сколько должны в таких условиях жить люди, чтобы быть замеченными? Почему только официальные запросы и огласка «открывают глаза» властям? Эти вопросы без ответа.