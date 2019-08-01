В Туле собирают истории о четвероногих героях

«День памяти фронтовой собаки» состоится 19 августа – в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина стала первой в истории собакой, выжившей после подрыва – она выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и скрылась в лесу. Но ведь и в мирное время есть много удивительных историй о преданности и мужестве друзей человека!

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Все они войдут в экспозицию выставки «Моя собака – мой верный друг». В рамках акции в музее запланировано открытие мини-выставки «Яшка, Джульбарс и другие», посвящённой военным подвигам братьев наших меньших. Для самых юных посетителей пройдёт мастер-класс по изготовлению фигурки собаки в технике оригами. Кроме того, ребята смогут изобразить своего четвероногого друга и разместить рисунок на выставке.