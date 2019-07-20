Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Крыльям Советов»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Дублеры оружейников хорошо начали матч в Самаре, однако в итоге потерпели крупное фиаско. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу самарцев.

За недолгую историю взаимоотношений соперников молодые оружейники не только ни разу не проиграли сверстникам из «Крыльев Советов», но даже ни одного мяча не пропустили. Вот результаты матчей команд до этой субботы: 0:0, 2:0, 3:0, 1:0.

Казалось, приятная традиция не будет нарушена и сейчас. На исходе получаса игры Мусаев с передачи Хлусевича открыл счет.

К сожалению, как показало время, это был единственный успех туляков. Еще до перерыва волжане вышли вперед, а вскоре после возобновления встречи забили еще дважды. В середине тайма «Крылья» установили окончательный результат – 5:1.

В третьем туре первенства молодежный состав «Арсенала» сыграет дома с ростовчанами.

20 июля. Самара. Стадион «Металлург», 200 зрителей. Судья Георгий Ульянов (Санкт-Петербург).

Голы: Мусаев (30, 0:1), Голенков (37, 1:1), Котин (45, 2:1), Евинов (46, 3:1), Тюрин (51, с пенальти, 4:1), Соколов (67, 5:1).

«Крылья Советов»-мол.: Бельтюков, Котин, Нестеров (Сапов, 85), Трубин, Евинов, Шамаев (Соколов, 65), Тюрин (Погодин, 79), Смирнов, Новиков (Баранов, 32), Шерстнев, Голенков (Горбунов, 46).

«Арсенал»-мол.: Миронов (Мухин, 62), Родинков, Мельников (Кузькин, 75), Иванов, Гребенщиков (Лобанов, 59), Хлусевич (Петровский, 83), Сулаквелидзе (Куль, 55), Ерофеев (Шебунов, 72), Алексеев (Быковский, 46), Козлов, Мусаев.

Предупреждены: Алексеев (35), Баранов (39), Хлусевич (45), Иванов (50), Горбунов (55).