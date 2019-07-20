новости
новости
Регистрация
Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Крыльям Советов»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Крыльям Советов»

Встреча закончилась счетом 5:1.

Дублеры оружейников хорошо начали матч в Самаре, однако в итоге потерпели крупное фиаско. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу самарцев.

За недолгую историю взаимоотношений соперников молодые оружейники не только ни разу не проиграли сверстникам из «Крыльев Советов», но даже ни одного мяча не пропустили. Вот результаты матчей команд до этой субботы: 0:0, 2:0, 3:0, 1:0.

Казалось, приятная традиция не будет нарушена и сейчас. На исходе получаса игры Мусаев с передачи Хлусевича открыл счет.

К сожалению, как показало время, это был единственный успех туляков. Еще до перерыва волжане вышли вперед, а вскоре после возобновления встречи забили еще дважды. В середине тайма «Крылья» установили окончательный результат – 5:1.

В третьем туре первенства молодежный состав «Арсенала» сыграет дома с ростовчанами.

 

20 июля. Самара. Стадион «Металлург», 200 зрителей. Судья Георгий Ульянов (Санкт-Петербург).

Голы: Мусаев (30, 0:1), Голенков (37, 1:1), Котин (45, 2:1), Евинов (46, 3:1), Тюрин (51, с пенальти, 4:1), Соколов (67, 5:1).

«Крылья Советов»-мол.: Бельтюков, Котин, Нестеров (Сапов, 85), Трубин, Евинов, Шамаев (Соколов, 65), Тюрин (Погодин, 79), Смирнов, Новиков (Баранов, 32), Шерстнев, Голенков (Горбунов, 46).

«Арсенал»-мол.: Миронов (Мухин, 62), Родинков, Мельников (Кузькин, 75), Иванов, Гребенщиков (Лобанов, 59), Хлусевич (Петровский, 83), Сулаквелидзе (Куль, 55), Ерофеев (Шебунов, 72), Алексеев (Быковский, 46), Козлов, Мусаев. 

Предупреждены: Алексеев (35), Баранов (39), Хлусевич (45), Иванов (50), Горбунов (55).

Сюжет: Арсенал
Аналитика матча «Крылья Советов» – «Арсенал»: первая кровь
Спорт
Аналитика матча «Крылья Советов» – «Арсенал»: первая кровь
вчера, в 10:06, 15 1889 1
Перед стартом в Лиге Европы «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» — 3:2
Спорт
Перед стартом в Лиге Европы «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» — 3:2
20 июля, в 18:27, 44 4013 8
«Ростов» обвиняет «Арсенал» в нарушении правил FIFA из-за Мирзова
Спорт
«Ростов» обвиняет «Арсенал» в нарушении правил FIFA из-за Мирзова
20 июля, в 11:40, 27 2375 2
Продажа билетов на еврокубковый матч «Арсенал» – «Нефтчи» стартует 19 июля
Спорт
Продажа билетов на еврокубковый матч «Арсенал» – «Нефтчи» стартует 19 июля
18 июля, в 23:17, 16 3679 4
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
20 июля, в 14:58 +1
Другие статьи по темам
Прочее
молодежка АрсеналаПФК Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк отправится в колонию за стрельбу по автомобилям
Туляк отправится в колонию за стрельбу по автомобилям
Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.