Прокуратура нашла более 100 нарушений на детских площадках Тульской области

Проверки прошли в торговых центрах, гипермаркетах, парках и во дворах домов.

Прокуратура Тульской области проверила исполнение законодательства о безопасности детского игрового оборудования, установленного в местах массового отдыха граждан. Выявлено свыше ста различных нарушений.

По результатам проверки в суды направлено шесть исковых заявлений, внесено 39 представлений об устранении нарушений закона. По требованию прокуроров 12 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Самые распространенные нарушения – несоответствие технического состояния оборудования требованиям безопасности, отсутствие сведений о правилах использования аттракционов, контактных данных обслуживающей организации.

В детском центре Зареченского района дети допускались до аттракционов с нарушениями возрастного ценза – из-за этого серьезную травму получил трёхлетним ребенок. В Щекинском, Белевском и Узловском районах неисправное игровое оборудование пришлось демонтировать. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре области.