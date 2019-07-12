В Туле продавцы салона сотовой связи обокрали посетительницу

Увидев, что женщина забыла в торговом зале банковскую карту, они списали с неё 10 тысяч рублей.

В дежурную часть тульского УМВД с заявлением обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что забыла банковскую карту в салоне сотовой связи по ул. Первомайской, а позже обнаружила, что с неё списано десять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что деньги сняли сотрудники торговой точки, которые нашли пропажу. Двое молодых людей 25 и 26 лет доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей.