«Тулица» представила двух новых волейболисток
Знакомьтесь – Богумила Бярда и Анастасия Гречаная.
«Тулица» раскрывает имена новичков команды. Пресс-служба волейбольного клуба представила двух новых волейболисток — Анастасию Гречаную и Богумилу Бярду.
23-летняя Анастасия Гречаная играет на позиции доигровщик. Выступала за такие клубы:
- 2012-2015 «Динамо-Казань» (Казань);
- 2015-2017 «Приморочка» (Приморский край);
- 2017 «Олимп» (Новосибирская область);
- 2017-2018 «ЮЗГУ-Атом» (Курская область);
- 2018-2019 «Самрау-УГНТУ» (Уфа).
Рост спортсменки — 190 см.
Достижения: серебряный призер Кубка Сибири и Дальнего Востока (2016).
– Свободного времени не так много, чтобы были какие-то увлечения. Я люблю гулять, ходить в кино, путешествовать, рисовать картины по номерам, проводить время со своей семьей и близкими, — рассказывает Анастасия.
20-летняя Богумила Бярда выступала с 2013 по 2019 г. за краснодарское «Динамо». Позиция — диагональная.
Рост Богумилы – 191 см.
Достижения:
- бронзовый призер Кубка России-2018 молодежной лиги;
- лучшая диагональная Кубка России-2018 молодежной лиги;
- полуфиналистка Кубка ЕКВ 2018.
Привлекалась в молодежную сборную России.
– Хочу вместе с командой добиться самых высоких целей — стать чемпионами Высшей лиги «А», получить больше игрового опыта и быть максимально полезной команде, — говорит Богумила.