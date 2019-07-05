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«Тулица» представила двух новых волейболисток

«Тулица» представила двух новых волейболисток

Знакомьтесь – Богумила Бярда и Анастасия Гречаная.

«Тулица» раскрывает имена новичков команды. Пресс-служба волейбольного клуба представила двух новых волейболисток — Анастасию Гречаную и Богумилу Бярду.

23-летняя Анастасия Гречаная играет на позиции доигровщик. Выступала за такие клубы:

  • 2012-2015 «Динамо-Казань» (Казань);
  • 2015-2017 «Приморочка» (Приморский край);
  • 2017 «Олимп» (Новосибирская область);
  • 2017-2018 «ЮЗГУ-Атом» (Курская область);
  • 2018-2019 «Самрау-УГНТУ» (Уфа).

Рост спортсменки — 190 см.

Достижения: серебряный призер Кубка Сибири и Дальнего Востока (2016).

– Свободного времени не так много, чтобы были какие-то увлечения. Я люблю гулять, ходить в кино, путешествовать, рисовать картины по номерам, проводить время со своей семьей и близкими, — рассказывает Анастасия.

20-летняя Богумила Бярда выступала с 2013 по 2019 г. за краснодарское «Динамо». Позиция — диагональная.

Рост Богумилы – 191 см.

Достижения:

  • бронзовый призер Кубка России-2018 молодежной лиги;
  • лучшая диагональная Кубка России-2018 молодежной лиги;
  • полуфиналистка Кубка ЕКВ 2018.

Привлекалась в молодежную сборную России.

– Хочу вместе с командой добиться самых высоких целей — стать чемпионами Высшей лиги «А», получить больше игрового опыта и быть максимально полезной команде, — говорит Богумила.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +1
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