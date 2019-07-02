Тульскому легкоатлету Александру Ефимову присвоено звание мастера спорта международного класса
Поздравляем спортсмена!
Приказом министра
Заветный норматив Александр выполнил на зимнем чемпионате России в Москве в беге на 60 м. В 2018 г. Ефимов установил рекорд Тульской области в беге на 200 м и был признан лучшим спортсменом города в категории «Олимпийские виды спорта». Тренирует спортсмена Вячеслав Маринов.
В настоящее время Александр готовится в Туле к ближайшим ответственным стартам. 5 июня он примет участие во Всероссийских соревнованиях — «Мемориал братьев Знаменских», который пройдет в подмосковном Жуковском. А 25 июля Ефимов выступит на одном из главных стартов сезона — чемпионате России в Чебоксарах.