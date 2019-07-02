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Тульскому легкоатлету Александру Ефимову присвоено звание мастера спорта международного класса
Фото из архива Myslo.

Тульскому легкоатлету Александру Ефимову присвоено звание мастера спорта международного класса

Поздравляем спортсмена!

Приказом министра спорта РФ Павла Колобкова от 28 июня 2019 г. звание «Мастер спорта международного класса» присвоено тульскому спринтеру Александру Ефимову. Об этом сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Заветный норматив Александр выполнил на зимнем чемпионате России в Москве в беге на 60 м. В 2018 г. Ефимов установил рекорд Тульской области в беге на 200 м и был признан лучшим спортсменом города в категории «Олимпийские виды спорта». Тренирует спортсмена Вячеслав Маринов.

В настоящее время Александр готовится в Туле к ближайшим ответственным стартам. 5 июня он примет участие во Всероссийских соревнованиях — «Мемориал братьев Знаменских», который пройдет в подмосковном Жуковском. А 25 июля Ефимов выступит на одном из главных стартов сезона — чемпионате России в Чебоксарах.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 +3
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