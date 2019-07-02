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В Туле на ул. Советской появилась новая трамвайная остановка

В Туле на ул. Советской появилась новая трамвайная остановка

Однако не все водители обращают внимание на знак и пропускают пешеходов к трамваю.

В Туле на улице Советской возле ТРЦ «Куклы» (в районе пересечения с Красноармейским проспектом) появилась новая трамвайная остановка. Однако не все автомобилисты обращают внимание на соответствующий знак. Об этом в редакцию Myslo сообщил наш читатель.

– Разметка есть, трамваи останавливаются. Водители
автомобилей не знают об этом, не пропускают пассажиров. Чтобы моей жене зайти в трамвай, водителю трамвая пришлось выйти и остановить машины! Это уже слишком, — говорит туляк Владимир.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +16
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